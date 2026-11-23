Народная программа «Единой России» в Псковской области продолжит проводить политику «небольших дел», решая насущные проблемы жителей региона. Такое заявление сделал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Небольшие дела, если мы говорим про региональную Народную программу, могут коснуться вышек сотовой связи, хоть есть и федеральная программа, в которой Псковская область участвует. "Формирование комфортной городской среды" тоже в нашем приоритете. Это наиболее полюбившийся партийно-федеральный проект, в котором принимают участие больше половины жителей нашей страны. Только по нашему региону более 500 объектов по этой программе реконструировано или появилось вновь. Это здорово. Порядка 118 объектов на очереди. То, что насущно – то и будет являться приоритетом. Я повторюсь – будет много небольших дел, но они в конечном итоге будут являться показателем выполнения поручений наших граждан», – заявил Александр Козловский.

По его словам, фракция «Единой России» в Государственной Думе чувствует ответственность за исполнение Народной программы, которая во многом повторяет основные статьи бюджета страны.