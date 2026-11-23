Персональный состав регионального штаба и ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» в Псковской области, а также кандидатуры делегатов на общероссийский съезд утвердили на конференции сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В состав регионального штаба вошли 11 человек:

Виктор Остренко - руководитель регионального исполкома Народного фронта в Псковской области;

Павел Ковалев - директор МУП «Палкинская ПМК»;

Юлия Колбасова - региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области;

Александр Корушкин - заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области;

Александр Лоско - старший тренер национальной сборной команды России по кикбоксингу;

Дмитрий Мельников - председатель совета директоров ПАО «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России»;

Галина Невалённая - заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы;

Александр Седунов - председатель Общественной палаты Псковской области;

Андрей Царев - директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения;

Анна Шуняева - член совета Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры»;

Наталья Юрченко - директор ГТРК «Псков».

В состав ревизионной комиссии включили трёх человек: заведующую отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Нину Антипову, директора ООО «Спарта Спец» Романа Евдокимова и старшего помощника по военно-патриотической работе военного комиссариата Псковской области Владимира Никишина.

Заключительным вопросом повестки конференции стал выбор делегатов на общероссийский съезд Народного фронта. Участники конференции утвердили четыре кандидатуры: Марину Борисенкову, председателя Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, Дмитрия Мельникова, Галину Невалённую и Виктора Остренко.