ПСБ принял участие в фестивале адаптивных видов спорта «Безграничные возможности», объединившем ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей.

В рамках фестиваля прошел деловой форум «Территория возможностей», на котором региональный директор ПСБ в Пскове Андрей Копосов рассказал о проекте «Новое звание — предприниматель», ориентированный на участников СВО, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и их семьи.

Проект «Новое звание — предприниматель» направлен на поддержку тех, кто хочет открыть собственное дело или развивать уже существующий бизнес. Его задача — помочь участникам СВО и ветеранам боевых действий найти новые возможности для профессиональной реализации, получить необходимые знания и инструменты для старта в предпринимательстве. Программа также учитывает потребности и членов семей военнослужащих.

«Банк ПСБ предлагает программу "Новое звание — предприниматель" как комплексное решение и возможность для нашего банка внести вклад в поддержку тех, кто после службы возвращается к мирной жизни и хочет начать свое дело. Программа включает в себя широкий спектр инструментов: от прикладного дистанционного обучения специальных условий для запуска и обслуживания бизнеса. Для ПСБ важно не ограничиваться финансовыми решениями, а участвовать в создании возможностей для дальнейшего развития людей», — отметил Андрей Копосов.

Участие в организации фестиваля адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» для сотрудников офиса ПСБ в Пскове стало традицией. Это возможность рассказать о проектах, которые помогают ветеранам и их семьям находить новые точки опоры, раскрывать потенциал и включаться в экономическую жизнь региона.

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