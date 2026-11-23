13 642 обращения жителей Псковской области поступило через систему «ОНФ.помощь» за последний год. На контроле Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» в Псковской области находятся 552 поручения президента Российской Федерации. Об этих и других результатах работы общественного движения рассказали на конференции ОНФ, которая прошла в Пскове 23 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом к участникам конференции в видео-формате обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что Народный фронт работает в Псковской области уже 13 лет, а главным направлением его деятельности остаётся общественный контроль.

«Сегодня вы сопровождаете 552 поручения нашего президента: от здравоохранения до ЖКХ и экономики. Через систему «ОНФ помощь» только за последний год поступило почти 14 тысяч обращений жителей нашего региона, и мы сделаем всё, чтобы на каждый вопрос был дан ответ по существу», - подчеркнул глава региона.

Подробнее о результатах работы рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко. Среди основных направлений деятельности он выделил работу с обращениями граждан, вопросы лекарственного обеспечения, поддержку военнослужащих, реализацию социальных и молодёжных проектов.

За последние два года активисты привлекли и передали на передовую помощь на сумму более 30 миллионов рублей, совершили свыше 40 гуманитарных поездок в зону СВО и приграничные регионы. К акции «Часы Победы», в рамках которой трудовые коллективы ежемесячно перечисляют стоимость одного рабочего часа на помощь бойцам, присоединились несколько десятков организаций.

В рамках социальных инициатив Народный фронт передал более 200 тысяч тетрадей для многодетных семей и пять тысяч книг для сельских библиотек. Молодёжные проекты движения объединили школьников, студентов, родителей и педагогов.

Отдельное внимание на конференции уделили безопасности жителей приграничного региона. Более девяти тысяч человек в Псковской области установили приложение «Радар.НФ», которое позволяет сообщать о подозрительных объектах в небе. Также участники конференции затронули вопросы профилактики мошенничества и информирования граждан о способах защиты от злоумышленников.

«Псковская область - это регион приграничный, и наша задача заключается в том, чтобы обеспечить не только фронт, но и защитить наш общий дом», - отметил Виктор Остренко.

В повестку конференции также вошли обсуждение региональных инициатив по повышению качества жизни населения, избрание нового состава регионального штаба и ревизионной комисси, а также утверждения делегатов на общероссийский съезд Народного фронта.