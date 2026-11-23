Более 30 миллионов рублей помощи участникам специальной военной операции передало Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» в Псковской области за последние два года. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома общественного движения Виктор Остренко на конференции, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы работаем строго по запросам наших парней с передовой. Прежде всего, это наши земляки, псковские подразделения. И за эти два года вместе с вами мы совершили невозможное - привлекли и передали на передовую помощь на сумму более 30 миллионов рублей. Вдумайтесь в эти масштабы», - подчеркнул Виктор Остренко.

В рамках региональных сборов военнослужащим передали восемь автомобилей, автобус, 13 квадрокоптеров, 50 морских контейнеров, 500 тонн строительных материалов, две тысячи маскировочных сетей, три тысячи блиндажных свечей, 250 спальных мешков и 100 тактических аптечек. Активисты совершили более 40 гуманитарных поездок.

В 2026 году более двух миллионов рублей направили на приобретение материалов для волонтёров. Кроме того, несколько десятков организаций присоединились к акции «Часы Победы», в рамках которой трудовые коллективы ежемесячно перечисляют стоимость одного рабочего часа на помощь бойцам.

Ежегодно совместно с Псково-Печерским монастырём активисты отправляют на фронт 500 пасхальных куличей и готовят рождественские подарки, а вместе с артистами Псковского театра драмы имени Александра Пушкина записывают праздничные выступления для военнослужащих.