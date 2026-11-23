В преддверии Нового года Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» подготовит для детей, пожилых людей, пациентов больниц и медицинских работников праздничные мероприятия. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь реготделения Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Сейчас готовимся к праздничным мероприятиям. Мы традиционно проводим много мероприятий во дворах, проводим елки, объезжаем тех, кто нуждается во внимании: дома престарелых, дома инвалидов, детские дома, больницы, детские больницы, COVID-центр, возле которого мы традиционно наряжаем елку, встречаемся с врачами, медсестрами. Стараемся в это время уделить им особое внимание», – сообщил Александр Козловский.

Он отметил, что пациенты детских больниц и отделение также не останутся без внимания. Для них «Единая Россия» подготовит «Коробки храбрости».

«Будем обязательно посещать детские отделения больниц, чтобы поддержать наших маленьких пациентов. Надеемся, что их будет немного, но все-таки для тех, кто будет, на Новый год негативное впечатление будет сглажено. Отвезем им "Коробки храбрости": игрушки, книги, чтобы в этот период им было чем заняться и провести интересно время», – добавил депутат.

Напомним, акцию «Коробка храбрости» проводит Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» в поддержку детей, находящихся в лечебных учреждениях.