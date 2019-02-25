Общество

Джейсон Стэйтем стал самым востребованным актером среди клиентов Tele2

Tele2 накануне вручения премии «Оскар» определил самые популярные фильмы сервиса Tele2 TV, которые чаще всего выбирали пользователи на Северо-Западе в начале 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в пятерку самых востребованных зарубежных фильмов на сервисе Tele2 TV вошли две фантастические картины и три киноленты в жанре боевиков. Если бы клиенты компании могли выбрать лучшего актера, им бы стал Джейсон Стэйтем, поскольку он сыграл главную роль в двух блокбастерах, вошедших в топ-5. В хит-парад попали «Атлантида», «Шальная карта», «Механик: Воскрешение», «Скайлайн 2» и «Джон Уик 2».

Из отечественной кинопродукции пользовались популярностью спортивные истории, фэнтези и комедии. В топ-5 сервиса вошли «Тренер» с Даниилом Козловским, «Я худею» с Александрой Бортич и «Гоголь. Вий» с Александром Петровым. Эти же картины стали лидерами российского кинопроката в 2018 году. Кроме того, часто пользователи сервиса смотрели хиты 2017 года – «Легенда о Коловрате» и «Бабушка легкого поведения».

Пользователи сервиса чаще выбирали просмотр телепрограмм, чем фильмов и сериалов. Среди телеканалов самыми рейтинговыми оказались РЕН ТВ, ТНТ, СТС и НТВ. Телеканал Россия 1 попал только на пятое место.

За 2018 год количество пользователей сервиса Tele2 TV выросло на 22%. Зрители на 2% стали реже смотреть видео-контент с планшетов. 89% из них для этих нужд используют смартфон. Уменьшилось также количество пользователей с операционной системой iOS: 12% в 2018 году против 17% годом ранее. Чаще заходили в приложении Tele2 TV со смартфонов на Android (88%).

Приложение Tele2 TV доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Сервис предоставляет доступ к просмотру российских и зарубежных телеканалов, сериалов и фильмов разных жанров. Интернет-трафик при использовании приложения Tele2 TV не тарифицируется в мобильной сети Tele2.