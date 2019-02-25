Общество

В Госдуму внесены законопроекты о дополнительной защите детей от вредной информации

В Госдуму внесены законопроекты, направленные на усиление защиты детей, от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Автором законопроектов, размещенных во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, выступила сенатор Людмила Бокова, сообщает «Интерфакс».

Согласно первому проекту закона владелец сайта в сети Интернет получит право "применять административные и организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию".

Проект закона также обязывает организации, осуществляющие образовательную деятельность, «применять меры для защиты несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, путем разработки и реализации программ обеспечения информационной безопасности обучающихся».

В пакете с данным законопроектом Л.Боковой внесена инициатива о повышении в два раза административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности детей в сети Интернет.

Так, согласно проекту закона, нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 40 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект предлагает также вдвое, по сравнению с действующим, увеличить штраф за неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

За подобное предлагается налагать штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрено усиление ответственности за размещение в информационной продукции для детей, в том числе в Интернете информации (сейчас в законе используется более узкое понятие «объявление» - ред.) о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Подобное повлечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.