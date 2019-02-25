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Общество

День открытых дверей прошел в Опочецкой коррекционной школе-интернате

27.02.2019 21:02|ПсковКомментариев: 0

26 февраля на базе Опочецкой коррекционной школы-интерната прошёл день открытых дверей «Разным детям - равные возможности». Мероприятие для детей, родителей и педагогов состоялось в рамках проекта «Обучение без ограничений», который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует при грантовой поддержке администрации Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители ПОО РДФ, на мероприятии собрались дети, родители и педагоги из Себежского, Пустошкинского и Опочецкого районов. Гости познакомились с базой учреждения, учебными кабинетами, мастерскими допрофессиональной подготовки, спальными и игровыми комнатами.

Дети из общеобразовательных школ поучаствовали в уроках доброты, направленных на воспитание уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Педагоги трудового обучения вместе со своими воспитанниками презентовали направления допрофессиональной подготовки в школе – сельскохозяйственный труд, столярное, швейное и штукатурно-малярное дело. Психолог Ресурсного центра провел с учащимися занятие «Организация ситуации успеха», а после дети побывали в сенсорной комнате учреждения.

Родители и педагоги пообщались с сотрудниками Регионального ресурсного центра. Логопед и психолог рассказали о том, как специалисты и родители могут сотрудничать в процессе реабилитации, абилитации и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Кроме того, они поделились с родителями материалами, которые можно использовать как в школе, так и в домашних условиях. Социальный педагог рассказал о профессиональной ориентации детей ОВЗ и учебных заведениях, где можно продолжить обучение после школы. Заведующая индустриальным отделением Опочецкого индустриально-педагогического колледжа представила профессии и специальности, которые особенные ребята могут освоить в колледже.

В рамках проекта «Обучение без ограничений» прошли уже 9 мероприятий. Среди них – «Декада инвалидов»: воспитанники школ-интернатов и общеобразовательных школ провели концерт и вручили подарки ветеранам и инвалидам Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Другое мероприятие – выставка декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества «Разные, но равные».

Источник: Псковская Лента Новостей
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