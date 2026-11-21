Риск распространения не поддающейся лечению супербактерии Klebsiella pneumoniae в ЕС оценивается как высокий, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Изображение сгенерировано нейросетью

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил об опасной, устойчивой к лекарствам «супербактерии» Klebsiella pneumoniae, которая все шире распространяется в Европе.

«По оценкам ECDC, вероятность дальнейшего распространения в странах ЕС/ЕЭЗ высока, особенно в отношении штаммов, обладающих генетическими маркерами повышенной вирулентности. Кроме того, устойчивые бактерии могут перемещаться вместе с пациентами через границы государств», - сообщили в ВОЗ.

При этом в организации отметили, что распространение инфекции можно замедлить за счет строгого соблюдения мер инфекционного контроля в больницах, осмотрительного применения антибиотиков и оперативного проведения лабораторных исследований, пишет РИА Новости.

«Главный риск — исчерпание доступных вариантов лечения. Если карбапенемы перестают действовать, в распоряжении врачей остаются лишь немногие антибиотики «последнего резерва» — дорогостоящие препараты, которые есть далеко не в каждой стране. Если первый назначенный антибиотик не помогает, вероятность летального исхода для пациента в стационаре возрастает», - предостерегли в ВОЗ.

Кроме того, устойчивые инфекции приводят к увеличению сроков госпитализации и росту расходов на лечение, что также делает более рискованными многие методы современной медицины, включая интенсивную терапию, трансплантацию органов, лечение онкологических заболеваний и уход за новорожденными, отметили в ВОЗ.