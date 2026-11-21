Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России приняли дистанционное участие в работе круглого стола «Юридическая клиника: тенденции и перспективы развития бесплатной юридической помощи», организованного кафедрой гражданско-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Мероприятие объединило представителей восьми ведомственных и гражданских образовательных организаций из разных регионов страны.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы организации бесплатной юридической помощи, правового статуса консультантов, а также особенности работы юридических клиник в образовательных организациях.

По итогам научного мероприятия представители филиала заняли призовые места в двух тематических номинациях.

В номинации «История, теория и педагогический потенциал юридической клиники» первое место заняла курсант третьего курса Мария Злодеева с исследованием «От создания до практики: история юридической клиники Псковского филиала Университета ФСИН России». Второе место присуждено курсанту второго курса Екатерине Шпаковой за работу «Производственная практика в формате юридической клиники: значение для профессионального становления будущего юриста». Научный руководитель обеих работ – доцент кафедры организации режима Максим Богданов.

В номинации «Организационно-правовые модели и правовой статус юридической клиники» победителем стала курсант второго курса Александра Акбарова, представившая сравнительный анализ моделей организации юридических клиник в образовательных организациях ФСИН России. Научный руководитель – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Екатерина Баранова. Второе место занял курсант третьего курса Роман Рубин с докладом «Юридическая клиника Псковского филиала Университета ФСИН России: проблемы и перспективы». Третье место присуждено курсанту второго курса Анне Кирпиковой за работу «Организация работы юридических клиник в ведомственных и гражданских вузах». Научный руководитель обеих работ – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Екатерина Туманова.

Отмечается, что все курсанты Псковского филиала, выступавшие с докладами, принимают активное участие в работе юридической клиники, которая функционирует в образовательной организации с 2008 года.