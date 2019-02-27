Общество

Два килограмма рыбы отобрала псковская рыбоохрана у браконьеров на прошлой неделе

Отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области на минувшей неделе выявлено 25 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 43,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 2 тыс. рублей, изъято 2 кг водных биоресурсов и 19 незаконных орудий лова.

Всего на прошлой неделе госинспекторами рыбоохраны выявлено на территории СЗФО 103 административных правонарушения и наложено штрафов на сумму 1 480 700 рублей.