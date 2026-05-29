В Роспотребнадзоре дали рекомендации по мытью овощей и фруктов

В День здорового пищеварения в управлении Роспотребнадзора по Псковской области рассказали, как правильно обрабатывать плоды, чтобы сохранить вкус и сберечь здоровье.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Вопрос в том, нужно ли мыть овощи и фрукты. Одни уверены: достаточно протереть яблоко, другие — без специальных средств не обойтись. Истина где-то посередине», — комментируют в ведомстве.

Овощи и фрукты мыть обязательно, потому что на поверхности плодов могут находиться: остатки почвы и пыль, микроорганизмы и бактерии, пестициды и другие химические вещества, используемые при выращивании, воск и консерванты, которыми иногда покрывают плоды для продления срока хранения. Поэтому мыть нужно любые фрукты и овощи, даже если они не выглядят грязными.

Чтобы помыть овощи и фрукты правильно, следует придерживаться определённых правил. Перед обработкой продуктов необходимо тщательно помыть руки. Ягоды, фрукты, зелень, овощи следует мыть непосредственно перед употреблением в пищу. Промывать плоды нужно под проточной водой, тщательно протирая их руками, губкой или специальной щеткой (особенно картофель, морковь, свеклу). У белокочанной капусты всегда надо снимать 3–4 верхних листа. Щетку можно использовать и для фруктов, покрытых воском. Но перед употреблением кожуру с них лучше удалить. Не применять мыло или средства для мытья посуды, потому что часть их может остаться, что не очень хорошо для организма. Для ягод и зелени можно использовать дуршлаг и промывать их под слабой струёй прохладной воды, аккуратно перемешивая. Не стоит надолго замачивать ягоды и зелень, чтобы они не потеряли форму и вкус.

Если есть сомнения в чистоте фруктов, можно замочить их на 5–10 минут в растворе воды с уксусом (1:3) или пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды), а затем тщательно промыть. После мытья следует обсушить продукты чистым полотенцем или бумажными салфетками.