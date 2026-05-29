Гиперопека и «закалка характера»: эксперт рассказала о формировании стрессоустойчивости у детей

Родительская тревога часто толкает к крайностям: одни возводят вокруг ребёнка бетонную стену защиты, другие — искусственно создают полосу препятствий. Где между этими двумя стратегиями лежит тот самый баланс, который превращает обычного ребёнка в эмоционально устойчивого взрослого, ответила эксперт центра развития «Новая эра» Яна Карушкина.

Как пояснила Яна Карушкина, часто по ошибке родители искусственно создают своим детям трудности, ошибочно полагая, что таким образом они «закаляют характер» и готовят их к взрослой жизни. Многие по собственному не слишком удачному жизненному опыту считают верной травмирующую психику установку, что главное в жизни — «уметь держать удар».

«Однако, с точки зрения психологической науки, стрессоустойчивость — это вовсе не умение терпеть страдания, а способность быстро и с минимальными издержками восстанавливаться после трудностей или травмирующего опыта, сохраняя эмоциональное равновесие и психическую устойчивость», — отметила эксперт.

Поэтому, как отмечает Яна Карушкина, для безопасного развития у детей настоящей психологической устойчивости важнее всего доверительные отношения и устойчивая доброжелательная психологическая связь с родителями. Ведь от низкой стрессоустойчивости чаще страдают дети, коммуникация которых с родителями нарушена. Очень важно регулярно общаться со своими детьми, искренне интересоваться их жизнью, не бояться признавать, что вы тоже чего-то не знаете, чего-то боитесь.

«Ребенок должен знать: он может обратиться за помощью и не останется один на один со своими страхами или проблемами. Не менее важно научить ребенка осознавать свои эмоции и чувства. Если он понимает, что именно вызывает тревогу, ему гораздо проще справиться со стрессом. Поэтому проговаривайте или рисуйте вместе с ребенком его эмоции — это существенно снижает психологическое и нервное напряжение», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, важно создавать ритуалы стабильности, пишет RuNews24.ru. Например, вечернее чтение родителей детям или дыхательные практики (глубокий вдох, пауза, медленный выдох), прогулка перед сном. Такие небольшие повседневные ритуалы снижают тревожность и создают ощущение предсказуемости и устойчивости жизни.

«Также важно избегать гиперопеки. Ни в коем случае не нужно все время "спасать" ребенка от любых сложностей и угроз. Наоборот стоит позволить ребенку самому испытывать и разочарование, и горе от неудач. Главное понимать, что родитель — не судья или учитель, а партнер в развитии. Родитель может и должен поощрять не только результат, но и усилия», — пояснила Яна Карушкина.

Кроме того, подчёркивает эксперт, важно с детства объяснять ребенку, что он реально может контролировать, а что — нет. Это развивает рефлексию и управление своей реакцией в стрессовой ситуации. Когда ребенок сознает ограниченность своих возможностей повлиять на те или иные ситуации, он меньше переживает в случае неожиданных происшествий.

«Также критически важно избегать обесценивания чувств ребенка. Если ребенок грустит от того, что потерялась или сломалась любимая игрушка, либо он поругался с другом или сильно испугался, то не стоит говорить "это не важно" или "перестань переживать". Наоборот, стоит показать, что эмоции и переживания ребенка родителю не безразличны», — отметила специалист.

Яна Карушкина поясняет, что очень важен для развития стрессоустойчивости у детей личный пример. Поскольку дети копируют родительское поведение, то родителям следует самим демонстрировать устойчивость в стрессовых ситуациях. При этом стоит показывать, как взрослые справляются со сложностями, и открыто говорить о своих чувствах и эмоциях.