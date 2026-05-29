Тайник на миллион: владельцы вейпшопов пытаются торговать «запрещенкой»

Бизнес на паре уходит в тень: пока одни предприниматели перепрофилируют точки в магазины игрушек и чайные, другие пытаются спасти товар, пряча его на скрытых складах. В Череповце перед судом предстанет 22-летний владелец сети, у которого изъяли 12 тысяч флаконов «жижи» без маркировки.

Борьба с нелегальным оборотом никотинсодержащей продукции в регионе началась жестко и системно. Еще весной 2025 года власти поставили задачу ликвидировать все точки продажи вейпов. Итог этой работы был подведен в конце апреля 2026 года: в Вологодской области закрыты все 316 точек продажи вейпов, по информации профильных ведомств.

Вслед за алкомаркетами (а их закрыли 610) полностью прекратили работу все «наливайки» — 125 заведений. Глава региона назвал эту работу направленной на «народосбережение».

Особенно показательно, что все это удалось сделать в рамках действующего федерального законодательства — при том, что прямых полномочий запрещать продажу вейпов у регионов пока нет. Как пояснил губернатор на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, регион выработал комплекс мер, позволивший решить проблему менее чем за год. Предпринимателям, которые закрывали вейп-шопы и «наливайки», предлагалась поддержка: льготные микрозаймы под 3% годовых от регионального фонда микрокредитования.

Освободившиеся помещения не пустуют. На месте закрытых точек уже открываются продуктовые магазины, аптеки, заведения общепита. В Череповце бывший вейп-шоп «Клуб пара» на Шекснинском проспекте перепрофилировали в чайный магазин, еще одно подобное заведение — в магазин мототехники. Часть предпринимателей пошла по пути переформатирования бизнеса еще летом 2025 года — тогда владельцы местных сетей рассказывали, что закрывают точки и открывают на их месте чайные с караоке.

Однако не все готовы уходить с рынка легально. Очередной громкий случай произошел на днях в Череповце: полицейские раскрыли схему хранения немаркированной продукции, которая по масштабам напоминает работу оптового склада.

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний местный предприниматель. Молодой человек, владеющий сетью вейпшопов, решил не рисковать, оставляя товар на витринах во время тотальных проверок, а организовал сеть подпольных складов. По данным следствия, злоумышленник рассредоточил крупную партию немаркированной продукции по разным точкам в городе, надеясь сохранить товар до «лучших времен» или реализовывать его мелкими партиями через доверенных лиц, буквально «из-под полы». Период хранения, по версии следствия, длился с января по август 2025 года.

Однако план провалился. В ходе обысков оперативники изъяли около 12 тысяч флаконов с жидкостью для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 23 миллиона рублей. Документов на товар, подтверждающих легальность оборота и уплату акцизов, у коммерсанта не нашлось.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки. Уголовное дело уже передано в Череповецкий городской суд, судебное заседание назначено на 5 июня. Нарушителю грозит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до шести лет.

При этом власти региона не намерены останавливаться на достигнутом. Рейды продолжаются, и власти обещают реагировать на любые попытки обхода действующих правил оперативно. Более того, на федеральном уровне обсуждается передача регионам полномочий по введению запрета на продажу вейпов — эту инициативу, как сообщалось, поддерживают 74% опрошенных россиян.

Череповецкий случай с 12 тысячами флаконов — лишь один из эпизодов в масштабной федеральной кампании по искоренению теневого рынка никотинсодержащей продукции.

Схожие инциденты в последние полгода фиксируются по всей стране, пишет RuNews24.ru. В Волгограде в декабре 2025 года у предпринимателя изъяли более 150 единиц продукции без маркировки на сумму 60 тысяч рублей, а штрафы превысили 600 тысяч. В Салехарде полиция накрыла склад с товаром почти на миллион рублей, организованный уроженцем Астраханской области, который использовал удаленную регистрацию ИП.

В Свердловской области накрыли цех по розливу жидкости — индивидуальный предприниматель наладил конвейер, который отгружал товар в разные регионы РФ. Абсолютным рекордсменом по масштабу стал цех, ликвидированный в подмосковном Раменском в феврале 2026 года: нелегальное производство работало круглосуточно, выпуская до 75 тысяч единиц товара в смену, а стоимость изъятой продукции оценили почти в 1 миллиард рублей.

Эксперты сходятся во мнении: запретительные меры и рейды приводят к временному падению доступности легальных устройств, но тут же стимулируют рост черного рынка. Судя по сообщениям полиции, запрет на продажу вейпов в ряде регионов спровоцировал активный переход торговцев в онлайн и офлайн-«закладки».