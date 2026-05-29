Изборская ёлочная игрушка «Барсик» побывала в Антарктиде

Ёлочная игрушка «Барсик», побывавшая на полярной станции «Прогресс» в Антарктиде, станет экспонатом музея‑заповедника «Изборск». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Забавную игрушку, украшенную бантиком с надписью «С любовью из Изборска!», музею передал его большой друг — председатель Санкт‑Петербургского Морского собрания, капитан 1‑го ранга запаса, кандидат военных наук, член Петровской академии наук и искусств Сергей Николаевич Ирютин.

«Барсик» совершил путешествие на Ледовый континент весной этого года. Игрушка отправилась в путь вместе с участниками 71‑й Российской Антарктической экспедиции. Экспедиция была посвящена 205‑летию открытия Антарктиды выдающимися отечественными первооткрывателями — Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Интересным дополнением к экспедиции стал первый в мире антарктический мурал, созданный на российской полярной станции «Прогресс» по инициативе члена Санкт‑Петербургского Морского собрания Арсения Мухина. На стене площадью 100 кв. метров появились портреты знаменитых мореплавателей — Беллинсгаузена и Лазарева, — а также надпись «Мы открыли землю». Санкт‑Петербургское Морское собрание, выступившее партнёром проекта, поддерживает давнее сотрудничество с Государственным музеем‑заповедником «Изборск».

Также 11 июня, к Дню России и в рамках мероприятий Псковской парусной регаты, состоится открытие нового выставочного проекта «Одиссея адмирала П. И. Рикорда». Выставка, организованная совместно с Санкт‑Петербургским Морским собранием и «Российским географическим обществом», будет посвящена 250‑летию Петра Ивановича Рикорда (1776–1855) — уроженца Псковской земли, выдающегося адмирала, государственного и общественного деятеля, дипломата, кораблестроителя и писателя.