Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам cверх прожиточного минимума. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева от 28 февраля опубликовано на официальном сайте правительства.

Как отмечал на минувшей неделе Медведев, этот Госдума в весеннюю сессию должна принять этот законопроект, первые выплаты пенсионеры получат до 1 июля 2019 года.

Законопроектом в целях осуществления социальной доплаты к пенсии предлагается из подсчета общей суммы материального обеспечения исключить cуммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Согласно документу, получателям соцдоплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх прожиточного минимума, установленного в субъекте Федерации.

Также с 1 января 2019 года предусматривается доплата сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году в связи с определением размера соцдоплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

По данным кабмина, увеличение выплат коснется около 4 миллионов пенсионеров. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату - 876 рублей.