Лекции о вакцинации и профилактике ВИЧ-инфекции пройдут в колледжах, техникумах и вузах Псковской области с 23 ноября по 4 декабря. Мероприятия состоятся в рамках пятого, заключительного этапа всероссийского просветительского проекта «Санпросвет». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лекции проведут специалисты Роспотребнадзора совместно с региональными партнёрами, в том числе представителями добровольческих организаций.

Присоединиться к встречам студенты смогут как очно, так и онлайн. Участники получат актуальную информацию о профилактике инфекционных заболеваний и смогут напрямую задать интересующие вопросы специалистам.

Цель проекта - повысить грамотность населения в вопросах профилактики инфекционных заболеваний. За предыдущие четыре этапа проекта по всей России провели более 59,6 тысячи лекториев, участие в которых приняли около 5,4 миллиона человек, отметили в Роспотребнадзоре.

Узнать даты и места проведения лекций в Псковской области можно по телефонам регионального управления Роспотребнадзора: 8 (8112) 72-20-22 и 29-06-61.

Напомним, 23 ноября начала работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции.