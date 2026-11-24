24 ноября подведены итоги первого тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» 2026-2027 учебного года для учащихся 10-х и 11-х классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Конкурсная комиссия проверила 80 работ и определила лучших.

Победители первого тура:

10 класс:

Александра Савенко, МАОУ «Гуманитарный лицей», Псков;

Екатерина Родионова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Великие Луки;

Анна Антонова, МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа».

11 класс:

Анастасия Пиллер, МБОУ «Печорская гимназия»;

Альмира Латифова, МБОУ «Палкинская средняя школа»;

Юлия Казакова, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», город Дно.

Впереди учащихся ждет второй тур регионального этапа олимпиады, который проводится в формате электронного тестирования на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России.

Ранжированные списки регионального этапа размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области под баннером «Софиум».