В Псковской области подготовлен проект изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды». В 2026 году за счёт образовавшейся экономии предлагается благоустроить дворы на улицах Алтаева, дом 8 и Западной, дом 31 в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объёмы финансирования программы приведут в соответствие с текущими параметрами бюджета. Помимо областных средств, в программе учитывается софинансирование из местных бюджетов по четырём видам субсидий на общую сумму около 14,4 миллиона рублей.

В перечень работ по благоустройству общественных территорий добавят установку мозаичного панно.

Кроме того, в 2026 году за счёт сэкономленных средств благоустроят дополнительные общественные территории в Красногородском, Невельском и Псковском муниципальных округах.

Отдельно выделены дворовые и общественные территории, которые приведут в порядок за счёт субсидий из областного бюджета. В частности, Невельскому округу выделят деньги на проект «Музыкальный дворик М. Юдиной у дома 3 на площади К. Маркса в Невеле» — он стал призёром Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие».

Для проектов-победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вводят обязательный гарантийный срок не менее трёх лет на выполненные работы. Это требование установлено постановлением Правительства РФ от 29.04.2026 № 487.