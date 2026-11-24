26 ноября в 19:00 в СРП «Простория» состоится литературный вечер с Аллой Маркиной, посвящённый презентации её новой авторской книги «Королевы обнажают душу», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

За плечами Аллы Маркиной — около 100 конкурсов красоты, сотни женских судеб, десятки побед, слёзы за кулисами, волнение перед выходом на сцену, разочарования, новые старты и моменты, которые меняют жизнь.

Эта книга родилась из многолетнего наблюдения за женщинами, которые однажды решились заполнить анкету конкурса, выйти на сцену — и открыть в себе совершенно новую главу, став участницами конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия».

«"Королевы обнажают душу" — это 30 трогательных историй ярких женщин, наших королев. О том, что остаётся за блеском короны. О страхах, мечтах, внутренних победах, переменах и судьбах, которые невозможно увидеть только по красивой фотографии», - рассказали организаторы.

За каждой короной — история, которую не расскажут на сцене. И этот вечер станет возможностью прикоснуться к этим историям ближе: через живой разговор, атмосферу общения, новые эмоции и встречу с автором.



Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации в группе фестиваля .

Презентация книги пройдёт в рамках фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026».