Первое из трёх последовательных суперлуний ожидается в ночь с 24 на 25 ноября. Луна будет выглядеть примерно на 15% больше обычного, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

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По данным учёных, полная Луна приблизилась к Земле на расстояние около 360 тысяч километров. Минимально возможное расстояние составляет 356-357 тысяч километров.

«Луна сегодня будет по площади примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае-июне», - отметили учёные.