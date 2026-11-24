Депутат Законодательного Собрания Псковской области от ЛДПР Антон Минаков озвучил ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение миграционной политики в России. Среди ключевых предложений парламентария – перевод обучения детей иностранных работников исключительно на платную основу и безусловная депортация нелегальных мигрантов.
По словам депутата, партия четко разделяет понятия законной трудовой миграции, которая помогает компенсировать кадровый дефицит, и нелегального пребывания иностранцев в стране.
Депутат также отметил, что любое пребывание в Российской Федерации с целью заработка должно сопровождаться официальным оформлением документов и уплатой налогов. Если же этого нет, по его мнению, к нарушителям должны применяться самые строгие меры, включая внесение в стоп-листы и выдворение из страны.
Особое внимание Антон Минаков уделил социальной сфере, предложив пересмотреть порядок доступа к бесплатному образованию для семей мигрантов.
Также депутат отметил, что ЛДПР выступает и за ужесточение уголовного наказания для иностранных граждан, совершающих правонарушения на территории РФ. По его мнению, пребывание в стране должно строго регламентироваться уважением к местным законам и культурным нормам.
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