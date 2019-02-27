Общество

Зампредседателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» избран глава Палкинского района

Заместителем председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» избран глава Палкинского района Евгений Седов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 5 марта на Отчетно-выборном собрании Совета.

Его кандидатуру предложил для назначения экс-председатель ассоциации, глава Опочецкого района Юрий Ильин. Ее поддержали 115 участников мероприятия.

В ответном слове Евгений Седов выразил готовность подставить свое плечо Валентине Понизовской, которую несколькими минутами ранее избрали председателем Ассоциации. «Эмблема нашей ассоциации показывает, что она должна юридически и методически поддерживать все наши муниципальные образования. Рукопожатие означает крепкое сотрудничество», - перевел он значение эмблемы ассоциации.

Также зампредседателя ассоциации отметил необходимость повышения уровня работы органов МСУ, особенно если учесть, что в последнее время она в большей степени звучит в негативном ключе. «А примеров положительной работы у нас достаточно», - заключил он.