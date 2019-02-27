Общество

Скончался невельский поэт Геннадий Тумарев

5 марта на 80-м году жизни скончался член Союза писателей России с 1997 года Геннадий Тумарев, сообщает правление Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Геннадий Григорьевич Тумарев родился 5 июля 1939 года в деревне Сеньково Невельского района и всю жизнь здесь жил и работал. Он не искал должностей и славы, трудился там, где было нужно: в сельском хозяйстве, культуре. Лучше всего о пережитом говорят его стихи. Любой из сборников поэта – энциклопедия жизни.

Стихи Геннадия Тумарева получили известность далеко за пределами родного края. Он являлся участником районных и региональных культурных мероприятий, Пушкинских праздников поэзии.

«Его чуткость, любовь к родной природе, бережное отношение к миру, любовь к родному краю надолго останутся в памяти его земляков. От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Светлая память вам, дорогой Геннадий Григорьевич!» - сказал председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.