Строительным компаниям предложили снижать налоги за подготовку каменщиков, сварщиков, бетонщиков и других рабочих. Торгово-промышленная палата (ТПП) попросила расширить льготы для бизнеса, который оснащает колледжи, оплачивает обучение и стипендии студентов. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову.

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Сейчас компании могут уменьшать налог на прибыль за помощь учебным заведениям, но воспользоваться льготой мешают ограничения. В частности, предприятие и колледж должны находиться в одном регионе, а размер вычета ограничен. ТПП предлагает снять территориальный барьер, разрешить учитывать расходы на обучение студентов-целевиков и установить единые правила льгот.

По разным оценкам, российским стройкам не хватает от 200 до 400 тысяч специалистов. Особенно востребованы электромонтажники, сварщики, каменщики, бетонщики и арматурщики. К 2030 году дефицит может достичь 789 тысяч человек, предупреждают в Национальном объединении строителей.