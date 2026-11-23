Первый этап благоустройства территории в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях завершили в деревне Монастырёк Псковского муниципального округа. Здесь уложили брусчатку, установили скамейки и высадили туи. В следующем году на этом месте планируют установить памятный знак. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Max.
Фото: Наталья Федорова / Max
Проект реализуют активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) «Память» при поддержке муниципального конкурса проектов ТОС.
В этом году благодаря участию в четвёртом муниципальном конкурсе проектов ТОС местным жителям удалось воплотить в жизнь первую часть задуманного.
Ещё один проект при поддержке муниципального конкурса грантов реализовал ТОС «Глоты». Активисты благоустроили территорию вокруг многоквартирных домов №10 и №12 в деревне Глоты.