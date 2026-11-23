Первый этап благоустройства территории в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях завершили в деревне Монастырёк Псковского муниципального округа. Здесь уложили брусчатку, установили скамейки и высадили туи. В следующем году на этом месте планируют установить памятный знак. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Max.



Фото: Наталья Федорова / Max

Проект реализуют активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) «Память» при поддержке муниципального конкурса проектов ТОС.

«Напомню, в августе 2025 года в населенном пункте была открыта памятная доска с информацией, отражающей события 9 января 1944 года. В тот день фашистские каратели сожгли деревню вместе с 13-ю мирными жителями. В ходе общения после открытия памятной доски мы говорили про то, как важно сохранить память и благоустроить место трагических событий», - сообщила Наталья Федорова.

В этом году благодаря участию в четвёртом муниципальном конкурсе проектов ТОС местным жителям удалось воплотить в жизнь первую часть задуманного.

«На общественной территории уже выполнены работы по укладке брусчатки, установлены скамейки и высажены туи. В планах на следующий год установка памятного знака, чтобы место стало тихим уголком, где каждый сможет прийти и почтить память погибших, вспомнить историю своей малой Родины», - отметила глава округа.

Ещё один проект при поддержке муниципального конкурса грантов реализовал ТОС «Глоты». Активисты благоустроили территорию вокруг многоквартирных домов №10 и №12 в деревне Глоты.

«Пространство вокруг домов стало более безопасным, ухоженным и комфортным для проживания. От души благодарю активистов ТОС за неравнодушие!» - добавила Наталья Федорова.