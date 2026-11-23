На новогодние подарки правительство Псковской области планирует выделить 31 565 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

В подарочном пакете детей будут ожидать мягкая игрушка в виде Барсика, а также различные сладости.

Для детей от 4 до 17 лет подарочная упаковка будет исполнена в виде интерактивной игры, на которой детям нужно будет найти и отметить различные новогодние атрибуты и достопримечательности Псковской области.

Поставщика планируется определить до 1 декабря.