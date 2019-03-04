Общество

На Крестовском кладбище осталось менее 200 мест под захоронения

На Крестовском кладбище в Пскове осталось менее 200 мест под захоронения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Он отметил, что данное кладбище соответствует всем санитарным требованиям, а также находится в черте города, что немаловажно для населения.

Руководитель Роспотребнадзора заявил, что проблема с захоронениями решаема: «Никто не допустит, чтобы не было захоронений, власти работают над этой проблемой».