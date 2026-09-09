На полигоне «Завеличье» продолжаются учения 76-й дивизии

На полигоне «Завеличье» продолжаются плановые занятия личного состава 76-й десантно-штурмовой дивизии по огневой подготовке, сообщает официальный канал Псковской области в Max.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, в период с 1 июня по 30 ноября ежедневно, с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 08.00 до 01.00 на учебных объектах огневого комплекса, танкодроме, автодроме, на учебно-тактических полях полигона Завеличье, который находится в километре от окраины города Пскова (район Кислово), проводятся стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники.

Нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни. Люди, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.