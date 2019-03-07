Общество

В школах Опочецкого района появится непрерывное видеонаблюдение

В Опочецком районе в Глубоковской, Краснооктябрьской, Теребенской, Макушинской средних школах появится непрерывное видеонаблюдение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Источник: pixabay.com

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в структурах Центра образования Опочецкого района: Глубоковской, Краснооктябрьской, Теребенской, Макушинская средних школах - установленная система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки. В связи с этим прокуратура района решила, что образовательным учреждениям необходимо дооснастить системы видеонаблюдения жестким диском, обеспечивающим архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

Так, прокурор муниципалитета обратился в Опочецкий районный суд с иском к Центру образования об обязании выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Требования прокурора судом удовлетворены: на Центр образования Опочецкого района возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.