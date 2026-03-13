 
Юлию Хавалджи рекомендовали на должность мирового судьи в Псковском округе

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось сегодня, 13 марта. Одним из ключевых решений стало рассмотрение кандидатуры на должность мирового судьи в Псковском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

Квалификационная коллегия рекомендовала Юлию Хавалджи на должность мирового судьи судебного участка №24 в границах Псковского округа до истечения трехлетнего срока полномочий, установленного постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 10 июля 2025 года №1072.

Напомним, летом 2025 года Юлия Хавалджи была назначена на должность мирового судьи судебного участка №15 в границах административно-территориальной единицы «Плюсский район» на трехлетний срок полномочий.

