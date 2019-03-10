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Общество

В Пскове определили территории, первоначальные для благоустройства по специальной программе

11.03.2019 13:58|ПсковКомментариев: 0

По программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» в Пскове утвердили первоначальные для благоустройства территории муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Так, на заседании, прошедшем 11 марта, утверждены для первоочередного благоустройства следующие территории:

1) сквер на Технической, у дома № 14;

2) территория между детским садом № 50, № 48 и школой № 24;

3) парк вдоль Сиреневого бульвара;

4) территория между домами №26 по улице Коммунальной и № 27 по улице Народной;

5) территории детского сада «Кораблик», проезда улицы Коммунальной, домов № 26 и № 29 (вторая очередь) на улице Народной.

Также члены комиссии включили для первоочередного благоустройства в 2019 году дополнительный перечень из 2 территорий: сквер на улицах Энтузиастов и Труда, а также сквер ветеранов.

В работе этой комиссии под председательством главы Пскова Ивана Цецерского приняли участие заместители главы города Елена Полонская и Сергей Гаврилов, депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов, Сергей Колосов, Федор Постнов, Григорий Стороненков, Григорий Турчин, Валерий Тюменцев, специалисты Управления городского хозяйства, представители общественности.

Глава Пскова Иван Цецерский поручил Управлению городского хозяйства определить виды работ по каждому объекту первоочередного благоустройства, исходя из финансирования.

Примечательно, что при выборе этих территорий, для благоустройства по программе, члены комиссии приняли к сведению информацию администрации города, в которой приведены результаты интернет-голосования.

Так, за благоустройство Сквера на улице Технической, 14, проголосовало 3008 человек; за территорию между детскими садами № 50, № 48 и школой № 24 - 2802; за парк вдоль Сиреневого бульвара проголосовало - 572; за территорию между домами № 26 по улице Коммунальной, № 27 по улице Народной, детского сада «Кораблик», проезда Коммунальной, домов № 26 и № 29 (вторая очередь) на улиц Народная - 343.

Кроме того, территория между домами № 77 и № 81 на Рижском проспекте набрала 206 голосов; сквер у улицы Труда, рядом с домом № 14, улицы Олега Кошевого, около дома № 19, и улицы Застенной - 194; сквер по улице Первомайской, вблизи дома № 27, - 57.

Напомним, первоочередное благоустройство выбранных территорий, входящих в программу, проходит в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Теги: #Цецерский #администрация Пскова #благоустройство #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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