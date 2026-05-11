В Псковской области отработали действия при госпитализации туриста с холерой

Система здравоохранения Псковской области приняла участие в ежегодных межведомственных учениях с вводом условного больного холерой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Цель проведения учений - отработка действий и межведомственного взаимодействия медицинских организаций, учреждений Роспотребнадзора, иных заинтересованных служб и ведомств, организаций при проведении первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой по месту пребывания.

По легенде учений, условный больной прибыл из туристической поездки в Индию. Симптомы болезни характерны в том числе для холеры: диарея, рвота, слабость, головокружение и сухость во рту.

Машиной скорой помощи условный пациент был доставлен в специально развернутый холерный госпиталь инфекционной больницы. На этом этапе особое внимание было уделено использованию средств индивидуальной защиты врачом и медсестрой при контакте с больным; сбору эпидемиологического анамнеза и анамнеза заболевания; отбору и упаковке клинического материала и назначению лечения.