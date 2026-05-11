 
Общество

В Псковской области отработали действия при госпитализации туриста с холерой

0

Система здравоохранения Псковской области приняла участие в ежегодных межведомственных учениях с вводом условного больного холерой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном министерстве здравоохранения. 

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Цель проведения учений - отработка действий и межведомственного взаимодействия медицинских организаций, учреждений Роспотребнадзора, иных заинтересованных служб и ведомств, организаций при проведении первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой по месту пребывания.

По легенде учений, условный больной прибыл из туристической поездки в Индию. Симптомы болезни характерны в том числе для холеры: диарея, рвота, слабость, головокружение и сухость во рту.

Машиной скорой помощи условный пациент был доставлен в специально развернутый холерный госпиталь инфекционной больницы. На этом этапе особое внимание было уделено использованию средств индивидуальной защиты врачом и медсестрой при контакте с больным; сбору эпидемиологического анамнеза и анамнеза заболевания; отбору и упаковке клинического материала и назначению лечения.

«Медицинские работники инфекционной больницы продемонстрировали порядок развертывания специализированных учреждений – холерного госпиталя и изолятора. Медицинский персонал учреждения показал высокий уровень подготовки проведения первичных противоэпидемических мероприятий при госпитализации пациента с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», - рассказали в министерстве.  
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026