Общество

24 кг рыбы изъяла у браконьеров псковская рыбоохрана на прошлой неделе

27 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено на территории Псковской области на прошлой неделе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, наложено штрафов на сумму 51 тыс. рублей, взыскано на сумму 5 тыс. рублей, изъято 24 кг водных биоресурсов и 11 незаконных орудий лова.

Всего же на территории СЗФО госинспекторами рыбоохраны выявлено 150 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 557 600 рублей.