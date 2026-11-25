За привычным хранением лекарств может скрываться ошибка, которая проявляется только в самый неподходящий момент. Как понять, что препарат уже не тот, каким был, — и где ему действительно место?

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«Хранение аптечки в ванной комнате кажется удобным решением. Однако при ближайшем рассмотрении это помещение представляет собой один из самых неподходящих вариантов. После горячего душа ванная комната превращается в подобие сауны: пар оседает каплями на всех поверхностях, а температура колеблется с высокой амплитудой», — пояснила провизор, преподаватель кафедры фармации медицинского факультета университета «Синергия» Валентина Тюрина.

Таблетки и порошки активно поглощают влагу из воздуха, что затем приводит к превращению порошка в прочный комок или потере целостности таблеток. Капсулы могут изменять физические свойства и утрачивать защитные оболочки. Температурные колебания ускоряют разрушение действующих веществ, что чаще всего совершенно незаметно для пользователя. При этом реальный риск определяется составом препарата, герметичностью упаковки и длительностью воздействия влажной среды.

«Хранение лекарств на подоконнике также является неудачным решением. Солнечный свет не просто нагревает упаковку препарата: ряд веществ реагирует на ультрафиолетовое излучение значительно активнее, чем принято считать. Аптечка у батареи или рядом с другим нагревательным прибором подвергается перегреву с риском разрушения лекарственных средств», — объяснила Валентина Тюрина.

Отдельного внимания, по словам провизора, заслуживает хранение лекарств в холодильнике. Часть препаратов действительно требует прохладных условий (например, невскрытые упаковки с инсулином), однако большинство туда помещать не следует. Для каждого средства условия хранения могут различаться до и после начала применения: одни выдерживают режим +2–8 °C, другие портятся при лёгком промерзании. Универсального решения при этом не существует.

Практические нюансы: глазные капли, как правило, нельзя использовать дольше 28 дней после вскрытия - независимо от срока годности упаковки. Водные суспензии сохраняют пригодность ещё меньше; дату вскрытия упаковки рекомендуется надписывать маркером непосредственно на флаконе, поскольку через некоторое время эта информация с высокой вероятностью забудется.

«Оценка качества препарата в домашних условиях по внешнему виду или запаху неинформативна: химические изменения обычно протекают медленно и незаметно. Если лекарство длительное время находилось во влажной атмосфере, либо подвергалось воздействию солнечных лучей или замораживанию, его пригодность может установить только специалист», — добавила Валентина Тюрина.