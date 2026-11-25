За привычным хранением лекарств может скрываться ошибка, которая проявляется только в самый неподходящий момент. Как понять, что препарат уже не тот, каким был, — и где ему действительно место?
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Таблетки и порошки активно поглощают влагу из воздуха, что затем приводит к превращению порошка в прочный комок или потере целостности таблеток. Капсулы могут изменять физические свойства и утрачивать защитные оболочки. Температурные колебания ускоряют разрушение действующих веществ, что чаще всего совершенно незаметно для пользователя. При этом реальный риск определяется составом препарата, герметичностью упаковки и длительностью воздействия влажной среды.
Отдельного внимания, по словам провизора, заслуживает хранение лекарств в холодильнике. Часть препаратов действительно требует прохладных условий (например, невскрытые упаковки с инсулином), однако большинство туда помещать не следует. Для каждого средства условия хранения могут различаться до и после начала применения: одни выдерживают режим +2–8 °C, другие портятся при лёгком промерзании. Универсального решения при этом не существует.
Практические нюансы: глазные капли, как правило, нельзя использовать дольше 28 дней после вскрытия - независимо от срока годности упаковки. Водные суспензии сохраняют пригодность ещё меньше; дату вскрытия упаковки рекомендуется надписывать маркером непосредственно на флаконе, поскольку через некоторое время эта информация с высокой вероятностью забудется.
Оптимальное место для домашней аптечки — сухой непрозрачный шкафчик вдали от нагревательных приборов и окон, недоступный для детей. Оригинальные упаковки и инструкции целесообразно хранить внутри аптечки: это экономит время при необходимости уточнить условия хранения или срок годности. Основное правило: определяющим документом для каждой упаковки остаётся строка «условия хранения» в инструкции, пишет