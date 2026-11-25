Пациенты с сахарным диабетом брошены на произвол судьбы. Такое мнение высказал в рамках 4-й сессии Законодательного Собрания Псковской области депутат, глава обкома КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Недавно проходил диспансеризацию на Кузбасской дивизии в Пскове. Все организовано четко и по графику, но, если надо пройти обследования у узкопрофильного врача – возникают проблемы. Запись на месяц и больше. В те временные лимиты, отпущенные на прием пациента, трудно уложиться. Вторая поликлиника переполнена. Скоро очереди будут занимать на улице. Появилась необходимость строительства еще одной поликлиники. Мурашко (Михаил Мурашко – министр здравоохранения Российской Федерации – ред.) надо было показать ее в час пик. Наша область испытывать нагрузку из-за миграционного процесса. В нее переехало несколько тысяч человек. Это создает дополнительную нагрузку на здравоохранение», - подчеркнул Петр Алексеенко.

Он добавил, что многие диабетики, несмотря на сообщения об импортозамещение, остаются без лекарств.

«Вчера общался с товарищем в областной больнице. Сейчас персонал покупает градусники и другое оборудование. К концу года каждый раз возникает дефицит льготных лекарств. Многие пациенты с сахарным диабетом остались без лекарства. Этим людям не выписывают даже рецепты, а назначение врача превращается в бесполезную бумажку. Необходимые товары невозможно приобрести ни по льготе, ни за свои деньги. Заявляли об импортозамещении, но лекарства так и нет. Увы, внутри страны цепочка поставки рвется. Российские оптовые потребители перепродающие препараты, не являются на торги. Полная победа бумажной волокиты над здравым смыслом. Население брошено на произвол судьбы», - высказал свое мнение депутат.

По словам Петра Алексеенко, фракция КПРФ в Государственной Думе уже подготовила обращение в прокуратуру и антимонопольную службу для проверки.

«Депутаты от КПРФ в Госдуме направили обращение в прокуратуру и потребовали проверить, почему возник дефицит, а заодно и оценить работу чиновников, допустивших перебои. Возможно, после вмешательства ситуация сдвинется с мертвой точки. Здравоохранение разваливается на наших глазах. Берегите себя», - заключил парламентарий.