Пациенты с сахарным диабетом брошены на произвол судьбы. Такое мнение высказал в рамках 4-й сессии Законодательного Собрания Псковской области депутат, глава обкома КПРФ Петр Алексеенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он добавил, что многие диабетики, несмотря на сообщения об импортозамещение, остаются без лекарств.
«Вчера общался с товарищем в областной больнице. Сейчас персонал покупает градусники и другое оборудование. К концу года каждый раз возникает дефицит льготных лекарств. Многие пациенты с сахарным диабетом остались без лекарства. Этим людям не выписывают даже рецепты, а назначение врача превращается в бесполезную бумажку. Необходимые товары невозможно приобрести ни по льготе, ни за свои деньги. Заявляли об импортозамещении, но лекарства так и нет. Увы, внутри страны цепочка поставки рвется. Российские оптовые потребители перепродающие препараты, не являются на торги. Полная победа бумажной волокиты над здравым смыслом. Население брошено на произвол судьбы», - высказал свое мнение депутат.
По словам Петра Алексеенко, фракция КПРФ в Государственной Думе уже подготовила обращение в прокуратуру и антимонопольную службу для проверки.
«Депутаты от КПРФ в Госдуме направили обращение в прокуратуру и потребовали проверить, почему возник дефицит, а заодно и оценить работу чиновников, допустивших перебои. Возможно, после вмешательства ситуация сдвинется с мертвой точки. Здравоохранение разваливается на наших глазах. Берегите себя», - заключил парламентарий.