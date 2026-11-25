Увеличить долю территориальных общественных самоуправлений (ТОС), получающих финансирование, с 60% до 70% предложил вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в ходе четвертой сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам парламентария, практика показывает, что поддержка территориальных общественных самоуправлений - это «инвестиции с высокой отдачей». Он подчеркнул, что количество ТОС в Псковской области продолжает расти. В конце 2022 года их насчитывалось 401, в 2023 году - 524, а по состоянию на 1 ноября 2026 года их количество достигло 1 040.

«Это не просто рост количества числа организаций, а наглядный пример того, как совместными усилиями исполнительной власти и жителей, меняется облик города. За несколько лет ТОС прошли от единичных инициатив до масштабных движений, охватывающих свыше 170 тысяч активных жителей», - отметил Алексей Севастьянов.

В 2019 году на поддержку ТОС из областного бюджета направили более 3,5 миллиона рублей, в 2026 году - 245,8 миллиона рублей.

С 2023 года в регионе также организуют муниципальные конкурсы проектов ТОС. Объём их финансирования за это время вырос с 10,7 миллиона до 63 миллионов рублей.

Благодаря инициативам жителей, в регионе решают вопросы ремонта мостов, водоснабжения, благоустройства территорий, восстановления воинских захоронений и памятников. Кроме того, с 2024 по 2026 год успешно реализовали 33 инициативы по подключению к интернету через волоконно-оптические линии связи.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что при формировании бюджета на следующий год важно опираться на инициативы, эффективность которых уже доказана на практике.