Награды работникам транспорта Псковской области вручил губернатор региона Михаил Ведерников. Как он отметил в своем канале в мессенджере Мах, ежедневный труд специалистов транспортной сферы не всегда на виду, но без него привычный уклад жизни может в прямом смысле остановиться.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Когда система отлажена как часы, не задумываешься, сколько людей – водителей и кондукторов, кассиров и диспетчеров, инженеров, сотрудников автопарков, вокзалов и аэропорта – стоит за этим ритмом», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Каждый день автобусы региона перевозят более 83 тысяч человек. Также губернатор отметил, что за последние пять лет было закуплено 342 новых автобуса, а общий парк перевозчиков региона вырос почти на 70%.

«Ласточки» ходят в Санкт-Петербург 4–5 раз в день, пригородные поезда связывают Псков с Великими Луками и Себежем, а водный транспорт соединяет острова.

Пассажиропоток аэропорта с 2018 года вырос больше чем в 20 раз, а в этом году мы открыли современный терминал прилёта.