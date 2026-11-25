Награды работникам транспорта Псковской области вручил губернатор региона Михаил Ведерников. Как он отметил в своем канале в мессенджере Мах, ежедневный труд специалистов транспортной сферы не всегда на виду, но без него привычный уклад жизни может в прямом смысле остановиться.
Видео: Михаил Ведерников / Мах
Каждый день автобусы региона перевозят более 83 тысяч человек. Также губернатор отметил, что за последние пять лет было закуплено 342 новых автобуса, а общий парк перевозчиков региона вырос почти на 70%.
«Ласточки» ходят в Санкт-Петербург 4–5 раз в день, пригородные поезда связывают Псков с Великими Луками и Себежем, а водный транспорт соединяет острова.
Пассажиропоток аэропорта с 2018 года вырос больше чем в 20 раз, а в этом году мы открыли современный терминал прилёта.
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