«По городу ездит подозрительная машина», — предупреждает псковичей пожилого возраста автор сообщения в одной из соцсетей. Находящиеся в салоне авто люди представляются знакомыми пенсионеров и убеждают их сесть в машину с тонированными стеклами. Судя по комментариям под постом, такие инциденты в Псковской области — не редкость.

Кто эти люди и чего хотят от пожилых граждан? Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями в полицию.

Обратная сторона помощи

Забегая вперед, сразу скажем: пенсионеров в регионе никто не похищает. «Подобных заявлений и обращений в органы внутренних дел Псковской области не было», — говорит оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников.

Однако, по словам полицейского, осторожность в общении с незнакомыми людьми лишней не будет. «Гражданам нужно быть настороже, потому что неизвестные лица действительно могут под различными предлогами попытаться забрать денежные средства «по старинке» — взаимодействуя с человеком не дистанционно, а напрямую», — отмечает Дмитрий Борников.

Чего стоит опасаться?

— Предложения помощи на улице

В основном такими видами мошенничества занимаются так называемые «гастролеры», которые приезжают в нашу область из других регионов. Для своей преступной деятельности мошенники нередко выбирают оживленные улицы или рынок, где втираются в доверие к пожилым людям. «Выбирают именно тех, у кого проблемы со здоровьем. Например, видят, что человеку тяжело идти, и предлагают помочь — донести сумки до дома. Иногда такие «помощники» заходят в квартиру, чтобы посмотреть, как пенсионер живет. А там уже могут отвлечь хозяина квартиры и попытаться завладеть его денежными средствами», — поясняет полицейский.

Совет: не пускать в квартиру незнакомых людей, особенно если находишься дома один.

— Предложения купить что-то по сниженной цене

Еще один способ «изъять» деньги у пожилых — предложения купить вещи по заниженной цене. Например, постельное белье, посуду, шубы. Как минимум, покупатель может совершить невыгодную сделку — купить дешевую, некачественную вещь за сумму, которой она не стоит. Но чаще всего целью является не продажа условной «шубы», а все накопления пожилого человека. Схема такая же — под предлогом показа товара попасть в квартиру пенсионера, выяснить у него, есть ли наличные, отвлечь внимание и украсть денежные средства.

Совет: отказываться от покупок на улице, даже если цена привлекательная.

— Рекламных объявлений в почтовых ящиках

Полицейский также советует не доверять рекламным объявлениям в почтовых ящиках. «Это могут быть предложения ремонта бытовой техники или электроники. Пожилой человек звонит по номеру в объявлении. Приезжает «мастер» в форме, называет цену 3–5 тысяч рублей, заплатить которую пенсионер соглашается, а после ремонта подсовывает договор на 40 тысяч. Если человек возмущается, мошенники давят, угрожают полицией. Пожилой человек теряется и соглашается подписать договор и отдать деньги», — рассказал Дмитрий Борников.

Похожая схема — с газовыми датчиками за 20 тысяч рублей (реальная цена таких приборов в разы ниже). При этом мошенники юридически делают все грамотно: фирма официально существует, договор составлен, клиент его подписал.

Совет: не доверять рекламным объявлениям в почтовых ящиках, а искать мастеров по рекомендациям родных и знакомых.

— Поддельных писем от «банка» или «налоговой»

Кстати, почтовыми ящиками иногда пользуются и «дистанционные» мошенники. Например, раскидывают письма «от Центробанка». Приносит их не почтальон, а нанятый курьер. В письме — информация: якобы по счетам была подозрительная активность или есть долг по налогам. Чтобы «разобраться», человеку предлагают позвонить по указанному в письме номеру телефона. «Мошенники специально не звонят сами, а заставляют потенциальную жертву позвонить первой. Пожилой человек хочет доказать, что ни в чем не виноват, и набирает номер — а там уже отвечают мошенники и втягивают его в схему», — поясняет полицейский.

Совет: при получении подобных писем нужно позвонить на горячую линию банка и уточнить, отправлялось ли такое письмо.

— Просьбы помочь перевести деньги через банкомат

Дмитрий Борников обращает внимание и на казалось бы безобидную ситуацию, когда незнакомый человек просит «помочь перевести деньги через банкомат».

Схема такая: возле банкомата злоумышленник (мужчина или женщина) отдает наличные пожилому человеку и просит положить их на свою карту, чтобы затем перевести по номеру телефона. «Ни в коем случае нельзя предоставлять свою карту для помощи в переводе денег. Даже если человек выглядит безобидно, предлагает вознаграждение или давит на жалость. Вы можете стать соучастником преступления. Даже если вы искренне не знали, что деньги добыты преступным путем, с точки зрения закона вы выполняете функцию «дропа» — лица, которое обналичивает или переводит похищенные средства. Соглашаясь, вы становитесь звеном в преступной цепочке», — пояснил он.

Совет: никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь проводить чужие деньги через свою карту.

ЦИФРЫ

В 2026 году отмечается снижение преступлений, связанных с мошенничеством. За 10 месяцев 2026 года зафиксировано 963 таких преступления, что на 22% ниже, чем в аналогичный период 2025 года (1194 преступления)

В поисках «легких денег»

Надо отметить, что чаще дропперами становятся не пожилые, а наоборот, молодые люди и подростки. Вербуют молодежь в основном в соцсетях и мессенджерах. Предлагают денежное вознаграждение за возможность «принять перевод и отправить дальше» или за «аренду» банковской карты.

ВАЖНО: Любое предложение «просто принять и перевести деньги» — это не подработка, а участие в преступной схеме. С 2025 года в УК РФ действует статья 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Уголовная ответственность по ней наступает с 16 лет, максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы. Если подросток младше 16 лет, его ставят на профилактический учет, а родителям могут предъявить гражданский иск о возмещении ущерба — суммы могут быть вплоть до миллионов рублей.

Молодых людей и подростков преступники часто нанимают для работы «курьерами». Поскольку сейчас банки блокируют крупные переводы, мошенникам нужны посредники. Под видом крупной инвесткомпании, риелторской фирмы или криптобиржи подросткам предлагают «легкую работу»: забирать деньги у клиентов и передавать дальше.

Для «верификации» просят фото паспорта, селфи, фото квартиры и даже домашних животных. Потом дают адреса и кодовые слова: курьер приезжает к пожилому человеку, забирает конверт с деньгами, едет к банкомату, в другой город или в криптообменник. За это им обещают около 5% от суммы.

«Когда человек понимает, что участвует в преступлении и пытается отказаться, мошенники начинают его шантажировать — напоминают ему, что знают домашний адрес, угрожают поджогом и даже убийством кошки или собаки. И ставят условие: если тот выполнит десять заказов, то будет свободен. Но на территории Российской Федерации ни один такой курьер десять заказов не выполнял — их ловят и возбуждают уголовные дела», — отметил полицейский.

Пытаться «перехитрить» преступников тоже не стоит. Дмитрий Борников привел пример, когда курьер забирал деньги у бабушки и никуда их не переводил. В этом случае мошенники сами звонили в полицию и сдавали курьера, используя данные «верификации».

Совет: единственный безопасный выход из этой ситуации — немедленно обратиться в полицию. Не поддавайтесь на шантаж, цель мошенников — заставить совершить преступление. Реальная опасность для вас — это уголовное преследование, а не их угрозы.

В опасности не только те, кто ищет легких денег. Иногда мошенники вовлекают людей в преступную деятельность с помощью многоходовых дистанционных схем.

Под предлогом доставки цветов, товара, замены кода от домофона, злоумышленники просят назвать код из СМС и получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Затем жертве снова звонят, представляясь уже сотрудниками правоохранительных органов или ФСБ, и сообщают, что аккаунт взломали и перевели деньги террористам, запугивают уголовной ответственностью и предлагают «сотрудничество». Если он соглашается, то сначала дают «проверочное» задание — например, распечатать документы и разложить их по почтовым ящикам, а потом — забрать деньги по кодовому слову у другого «агента» и передать их дальше.

По словам Дмитрия Борникова, мошеннические схемы меняются со временем. Если в 2015 году злоумышленники, получив доступ в личный кабинет банка, переводили деньги на подконтрольные им счета или заставляли людей брать кредиты, то сейчас они могут убедить человека совершить теракт. «Например, два года назад пожилая псковичка отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Чтобы вернуть свои деньги, она согласилась поджечь фейерверк в торговом центре...», — привел пример полицейский.

Естественно, своих денег женщина не вернула, а по факту правонарушения было возбуждено уголовное дело.

Совет: если в результате мошеннической схемы вы лишились денег — обратитесь в полицию.

Мошенники используют социальную инженерию, чтобы заставить человека совершить противозаконные действия. Поэтому гражданам следует быть осторожными в общении с незнакомцами — как лично, так и по телефону. Иначе можно лишиться сбережений или, что хуже, стать «биороботом» — человеком, которого злоумышленники используют в своих преступных планах.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН