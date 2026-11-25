День российского военного миротворца, День гармониста в России, День рогаликов и домашней кухни отмечают сегодня, 25 ноября.

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День российского военного миротворца учредили в 2016 году. Дату выбрали в память о событиях 25 ноября 1973 года, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. Основные задачи миротворцев — содействие урегулированию вооруженных конфликтов, контроль за соблюдением режима прекращения огня и обеспечение безопасности мирного населения.

За более чем полувековую историю советские и российские военнослужащие участвовали в миротворческих операциях на территории бывшего СССР, а также в Анголе, Судане, Косово и других регионах. Подготовкой российских военных миротворцев занимается в том числе 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Международный профессиональный праздник миротворцев ООН отмечают 29 мая.

День гармониста в России. Несмотря на то что гармонь стала одним из символов русской народной культуры, единого мнения о происхождении инструмента нет. По одной из версий, его прототип появился в Германии, по другой — был создан в 1783 году чешским мастером Франтишеком Киршником, работавшим в Санкт-Петербурге.

В XIX веке гармонь получила широкое распространение в России. Инструмент звучал на свадьбах, ярмарках, народных гуляньях и семейных торжествах. Многие музыканты осваивали его самостоятельно, подбирая мелодии на слух и передавая свое мастерство из поколения в поколение. Сегодня праздник призван поддерживать интерес к народной музыке и сохранять традиции игры на гармони.

День рогаликов посвящен выпечке в форме полумесяца, популярной во многих странах мира. Рогалики готовят из дрожжевого, песочного или слоеного теста, а в качестве начинки используют повидло, орехи, мак, творог и шоколад.

День домашней кухни — неофициальный праздник призван поддерживать семейные кулинарные традиции и популяризировать приготовление еды дома, пишет «Газета.ru».