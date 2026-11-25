Одним из самых спокойных дней для магнитосферы Земли за всю неделю может стать сегодняшний, 25 ноября: согласно обновленным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в этот день ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.

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Вероятность полноценной магнитной бури оценивается всего в 3–5%, а вероятность геомагнитных возмущений — около 10%. Планетарный индекс Kp будет держаться на низких отметках: по разным оценкам, от 1,6 до 2 баллов, что соответствует «зеленому» уровню и не представляет угрозы даже для самых чувствительных людей. Ожидается, что магнитосфера останется спокойной в течение всех суток.

Однако не все так однозначно. Хотя сама среда обещает быть тихой, расслабляться метеозависимым не стоит. По данным Лаборатории солнечной астрономии, уже в конце недели, 27 и 28 ноября, на Землю может обрушиться двухдневное возмущение магнитосферы, вызванное воздействием корональной дыры среднего размера. Кроме того, по некоторым прогнозам, пик активности может прийтись на пятницу, 27 ноября.

В такие периоды, даже если буря не достигает высоких баллов, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать дискомфорт: возможны скачки давления, головные боли и общее недомогание. Специалисты советуют в дни геомагнитных колебаний снизить потребление соли, больше гулять на свежем воздухе и не забывать о прописанных лекарствах.