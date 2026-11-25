Техническая служба медиахолдинга «Гражданская пресса» подтвердила стабильные параметры вещания новой радиостанции «Маруся ФМ» на частоте 105,3 FM. Зона уверенного приема сигнала охватывает территорию площадью 360 квадратных километров, включая все районы Пскова и населенные пункты Псковского муниципального округа.

Современное передающее оборудование обеспечивает устойчивость сигнала к неблагоприятным погодным условиям и индустриальным помехам в плотной городской застройке. Для слушателей это означает высокое качество стереозвучания без необходимости ручной подстройки частоты при перемещении по городу и пригородам.

Широкий географический охват также делает частоту 105,3 FM эффективным каналом коммуникации для регионального бизнеса, ориентированного на жителей Пскова и прилегающих территорий. Возрастная категория: 12+.