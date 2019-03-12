Общество

Лидеры думских «единороссов» внесли поправку, направленную на защиту малообеспеченных пенсионеров от манипуляций при расчете надбавок

В Госдуму в четверг внесена поправка о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам, сообщили журналистам в пресс-службе фракции «Единая Россия».

Изменения в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров внесена руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, первым замглавы фракции Андреем Исаевым и первым зампредом комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаилом Тарасенко.

По словам А.Исаева, эту поправку модно назвать «социально-защитной».

«Мы защищаем людей от манипуляций при расчете надбавок. Единая методика будет означать, что расчеты будут вестись честно. Собственно, об этом и говорил президент в своем послании: необходимо избежать манипуляций при расчетах», - сказал депутат.

Ранее на встрече с руководством Госдумы председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту поправку.