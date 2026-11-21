Стала известна более дешевая альтернатива красной икре
Щучья икра обойдется россиянам примерно в два раза дешевле лососевой - минимальная цена начинается от 1 250 рублей за баночку, подсчитали в Рыбном союзе.
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«В крупных федеральных сетях минимальная цена баночки натуральной щучьей икры весом 113 граммов начинается от 1 250 рублей. По стартовой ценовой планке щучья икра сегодня примерно в два раза дешевле индикаторной цены самой массовой лососевой икры - горбуши», - рассказали в союзе со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
По данным аналитического центра Рыбного союза о стоимости килограмма лососевой икры путины 2026 года в торговых сетях и гипермаркетах на 17 ноября, цены на икру кеты начинаются от 13,5 тысячи рублей за килограмм, горбуши - от 15,6 тысячи рублей, пишет РИА Новости.
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