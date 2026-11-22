Мошенники обзванивают россиян от имени судебных приставов и сообщают о якобы просроченной задолженности по кредиту, из-за которой им могут заблокировать банковский счет, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники обзванивают россиян от имени сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и сообщают, что в результате автоматической сверки данных с бюро кредитных историй в отношении гражданина выявлена просроченная задолженность по кредиту», - рассказали там.

Далее аферисты начинают запугивать потенциальную жертву тем, что информация о задолженности якобы уже передана для принудительного взыскания, и предупреждают о возможной блокировке банковских счетов и списании денежных средств.

Чтобы избежать ограничений, злоумышленники предлагают срочно проверить кредитную историю через специальный сервис и оплатить фиктивную задолженность, чтобы приостановить взыскание. Судебные приставы не уведомляют граждан об исполнительных действиях через телефонные звонки или сообщения с требованием перевести «обеспечительный платеж», пишут РИА Новости .

«Проверяйте наличие реальных исполнительных производств исключительно в личном кабинете на портале Госуслуг или в официальной базе данных на сайте ФССП России. Не переходите по ссылкам из тревожных уведомлений и не передавайте третьим лицам реквизиты карт и счетов под предлогом срочной проверки кредитной истории, - рекомендуют там.