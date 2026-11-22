Температура воздуха в доме в холодный сезон должна быть в диапазоне плюс 18-24 градуса, а влажность - около 30-45%, для поддержания микроклимата стоит регулярно проветривать помещение и посадить дома комнатные растения, улучшающие качество воздуха, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В холодный период года температура в жилых комнатах должна находиться в диапазоне от плюс 18 градусов до плюс 24 градусов - в зависимости от региона. Оптимальная относительная влажность воздуха в это время года - 30-45%. Несоблюдение этих параметров может негативно сказаться на здоровье. Из-за слишком сухого воздуха появляются сухость в носоглотке и "резь" в глазах, снижается устойчивость организма к вирусам», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре посоветовали регулярно проветривать комнаты. Даже зимой достаточно коротких, но частых проветриваний, они помогают обновлять воздух без сильного переохлаждения помещения. Можно использовать увлажнитель воздуха, пишут РИА Новости .

«Добавьте в интерьер комнатные растения. Они естественным образом улучшают качество воздуха и помогают поддерживать комфортный уровень влажности», - рекомендовали в ведомстве.