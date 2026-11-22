Новогодний бонус лучше всего положить на депозит в банке или купить государственные облигации, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», - сказал он, отвечая на вопрос, на что лучше всего потратить 13-ю зарплату.

Также депутат посоветовал купить с новогоднего бонуса государственные облигации, пишут РИА Новости .

«Или можно вложиться в облигации солидных организаций, которые предлагают высокую доходность и при этом гарантированно выполнят свои обязательства», - добавил он.