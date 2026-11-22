Голосование в конкурсе «Лучший медицинский работник - 2026» стартовало в Псковской области. Победители получать денежные премии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области/ канал Мах

Десять победителей конкурса, набравших наибольшее количество голосов, получат дипломы лауреатов премии и денежную премию губернатора области в размере 200 000 рублей.

На первом этапе конкурса отбор 37 кандидатов был произведен комиссией министерства здравоохранения Псковской области. А десять победителей будут отобраны путем народного голосования, которое продлится до 18:00 27 ноября.