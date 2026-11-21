Совместную миссию по обеспечению права на историческую память, связанную с увековечиванием памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов обсудил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой и омбудсменом Кыргызской Республики Джамилёй Джаманбаевой в ходе прошедшего в городе Москве Международного форума омбудсменов. Об этом сообщается на сайте псковского омбудсмена.

Фото: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Известно, что псковский омбудсмен уже давно оказывает возможное содействие по розыску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии, увековечиванию их подвига, где они родились. Очень важным аспектом данной миссии является поиск родных и близких защитников Родины, чтобы им стала известна подлинная история их героических предков, а также возвращении в семьи государственных наград участников Великой Отечественной войны, которые по тем или иным причинам были утрачены награждёнными.

В данном случае омбудсмены России и Кыргызстана обсудили возможность торжественного вручения боевой награды, которая была найдена совсем недавно на территории России, потомкам участника Великой Отечественной войны Джумагулова Сардала, 1920 года рождения, уроженца одной из областей Киргизской Советской Социалистической Республики, входившей ранее в СССР.

Российские уполномоченные по правам человека взяли на себя обязательства восстановить боевую государственную награду СССР и документы на неё, а киргизский омбудсмен организовать в её стране поиски родных сержанта Красной Армии С. Джумагулова. По итогам совместной работы стороны планируют вручить потомкам боевую награду их родственника в торжественной обстановке и напомнить героический путь одного из солдат Красной Армии, который защитил наше право на жизнь, одержав трудную победу над жестоким и коварным врагом – армиями гитлеровской Германии и её сателлитами.

Как отметил Дмитрий Шахов, уполномоченные по правам свято чтут память героев Великой Отечественной войны, местом рождения которых являются сегодня новые государства, но тогда наши народы совместно с другими народами СССР защищали свою общую Родину – Советский Союз.

«Сегодня омбудсмены готовы всемерно содействовать реализации права родственников участников Великой Отечественной войны на историческую память, а также сделать всё возможное, чтобы знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников Родины, должны передаваться будущим поколениям, а семьи, особенно подрастающее поколение, гордились своим героическими предками», – резюмировали на сайте псковского омбудсмена.